Pubblichiamo la registrazione del webinar “Chiarimenti sulla circolare n. 37 MEF del 9 novembre e illustrazione FAQ del governo sulla revisione dei prezzi PNRR” promosso da ANCI e MEF lo scorso 15 novembre.

La circolare fornisce le indicazioni da seguire per la “procedura semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 che trova applicazione anche ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, in corso di conversione. In particolare, sono fornite indicazioni operative per:

Rimodulazione delle risorse (comma 1, ultimo periodo);

Assegnazione definitiva (comma 2);

Annullamento della preassegnazione (comma 3).

Le slides diffuse durante il webinar