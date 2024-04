Nell’ambito delle attività di divulgazione del progetto IPM Popillia, finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’UE Horizon 2020, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte organizza alcuni incontri informativi rivolti a tecnici agricoli, vivaisti, agricoltori e cittadini per fornire informazioni sull’emergenza Popillia japonica, specie aliena altamente infestante che, a partire dal 2014, ha letteralmente invaso il nord Italia. Durante gli incontri saranno approfonditi gli aspetti legati al ciclo biologico dell’insetto, alle colture attaccate e alle attività condotte dal Settore Fitosanitario.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 aprile alle ore 9 a Cavour (TO), nella Sala polivalente dell’A.S.D. Polisportiva, in Via Vigone 1.

Il secondo incontro, riservato alla zona del saluzzese, si terrà a Manta (CN) il prossimo 18 aprile nella sede di AGRION.