Da martedì 2 aprile è possibile partecipare alla nuova edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation.

C’è tempo fino al 10 settembre 2024 per presentare un progetto e concorrere all’assegnazione di uno degli 8 premi destinati a tutti i 7896 Comuni italiani e alla PA locale (consulta il BANDO).

L’iniziativa, divisa in due sezioni (una regionale e una nazionale) mette in palio quest’anno oltre 50 mila euro in denaro e servizi. Due i premi speciali: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Per il Piemonte è prevista, inoltre, l’assegnazione di un Premio speciale di 5 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e destinato alle realtà territoriali della provincia grande. Inoltre, da quest’anno, è stato istituito un Premio speciale dedicato al tema smart city, realizzato in collaborazione con City Vision.

L’edizione 2024 di Piemonte Innovazione e Sviluppo è stata presentata ufficialmente a Roma lo scorso 20 marzo. L’iniziativa, ideata da ANCI Piemonte e lanciata per la prima volta nel 2017, è stata sviluppata negli ultimi anni con la collaborazione dell’ANFoV, l’Associazione nazionale con sede a Torino che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento. Negli anni sono stati distribuiti premi per oltre 250 mila euro a più di 50 realtà tra Comuni ed enti pubblici locali, e sono stati presentati oltre 600 progetti innovativi per un bacino potenziale di cittadini raggiunti che supera i 20 milioni di persone.

Per approfondire i temi della nuova edizione del Premio e i dettagli relativi alle modalità di iscrizione, verranno presto organizzati 5 webinar gratuiti dedicati rispettivamente ai comuni del Piemonte Nord (province di Torino, Biella, Novara, Vercelli e Vco), al Piemonte Sud (province di Alessandria, Asti e Cuneo), alle regioni del Nord Italia, del Centro Italia e del Sud Italia. Tutti i webinar si apriranno con il saluto introduttivo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

Il primo webinar, quello dedicato ai territori del Piemonte Nord, si svolgerà martedì 23 aprile 2024 alle ore 11.

Guarda il breve video che riassume la storia e gli obiettivi del premio.

Guarda le interviste realizzate nel corso della conferenza stampa di presentazione del Premio avvenuta a Roma.

Il bando di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa.