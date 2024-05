Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sarà al centro dei laboratori promossi, a livello nazionale, dal coordinamento delle ANCI regionali e organizzati da ANCI Piemonte e dal Comune di Torino a partire dal prossimo 22 maggio.

L’iniziativa intende promuovere la collaborazione e la sensibilizzazione di amministratori e dipendenti pubblici, in un contesto in cui la lotta ai reati fiscali e al terrorismo rappresenta una sfida sempre più complessa e diffusa per la Pubblica Amministrazione.

I laboratori sono rivolti a tutti gli operatori della PA e, in particolar modo, a coloro che svolgono funzioni di gestione e analisi.

Nel dettaglio, l’iniziativa ha il triplice obiettivo di:

approfondire il ruolo degli enti locali nelle azioni di prevenzione e repressione; Illustrare le direttive euro-unitarie e le norme di recepimento, tra cui il Decreto legislativo n.231/2007, per una migliore comprensione degli obblighi e delle responsabilità; esaminare il ruolo e le funzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e promuovere una collaborazione attiva tra gli uffici della PA.

L’incontro di presentazione si terrà nella Sala delle Colonne del Comune di Torino (ma sarà fruibile in modalità mista) mercoledì 22 maggio, dalle ore 9 alle 11. Seguiranno tre webinar il 29 maggio, 26 giugno e 3 luglio, sempre negli stessi orari.

Si rammenta che l’adesione alla normativa antiriciclaggio è un dovere per gli uffici della PA e che sono previste sanzioni in caso di inosservanza. In un contesto in cui la trasparenza e l’integrità sono fondamentali per la salvaguardia delle risorse pubbliche, l’impegno congiunto delle istituzioni e degli operatori è essenziale per contrastare questi fenomeni.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e aperta a tutti i Comuni iscritti all’ANCI. Per informazioni e per manifestare l’intenzione di partecipare all’iniziativa potete inviare una mail all’indirizzo corsi@anci.piemonte.it. All’iniziativa ha già fornito il proprio patrocinio ANCI Sicilia.