Continuano le attività di cooperazione decentrata piemontese in Africa.

Il Comune di Baldichieri d’Asti ha attivato da tempo un importante progetto nell’area di Kalounaye, in bassa Casamance, rispondendo al bando dalla Regione Piemonte “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal” realizzato all’interno del progetto “Reti al lavoro: percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal” e finanziato dall’ Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS),



L’iniziativa ha una durata di 15 mesi e vede come capofila i comuni di Baldichieri d’Asti e Ouonck, in Casamance. Del progetto fanno parte il CPIAS, che conta oltre vent’anni di relazioni con i partner del capoluogo regionale Ziguinchor e con Coubalan, il CPIA Asti, l’ANCI Piemonte e l’ENAIP Piemonte. Partner senegalesi il Comune di Coubalan, AJAC Kalounayes, l’associazione KDES (Kalounayes pour le developement economique et sociale) e il CFP (Centre de Formation Professionelle de Koubanao).

L’obiettivo del progetto è il rafforzamento del sistema di produzione agroalimentare, familiare e comunitaria, degli orti del comune di Ouonck e mira al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della popolazione, in particolare giovani e donne del contesto rurale, nel rispetto di una produzione locale attenta, consapevole e sostenibile.



Tra gli obiettivi specifici, il rafforzamento della sinergia tra gli attori della cooperazione allo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la promozione dell’occupazione femminile e giovanile, il raggiungimento dell’autosufficienza alimentare e il sostegno al reddito delle collettività rurali.

Le attività in loco comprendono corsi di formazione professionale, la realizzazione di un magazzino di stoccaggio e la dotazione di attrezzature agricole, la perimetrazione e recinzione degli orti comunitari, oltre che scambi e relazioni internazionali.



In Italia, sono stati promossi scambi con i comuni coinvolti nel progetto e iniziative di divulgazione con il CPIA di Asti ed ENAIP Piemonte, in collaborazione con l’ANCI Piemonte.

In Africa, sono in corso di realizzazione le attività di formazione professionale in loco previste dal progetto, suddivise in 10 sessioni della e rivolte a 25 partecipanti per sessione, giovani e donne del comune di Ouonck. La formazione prevede attività teoriche, condotte in modo interattivo e partecipativo dai formatori e finalizzate alla valorizzazione e al potenziamento delle conoscenze dei partecipanti e in attività pratiche, sul campo