ANCI Piemonte supporta il progetto SII-Sport Innovation Index, che vede come capofila EPSI (European Platform for Sport Innovation) e come partner Fondazione LINKS, con cui ANCI Piemonte collabora da tempo realizzando varie iniziative.

Il progetto coinvolge diversi enti europei e si ispira all’European Innovation Scoreboard, un indice creato dalla Commissione UE per monitorare e valutare il grado di innovazione delle regioni europee prendendo in considerazione una serie di parametri raggruppati in quattro settori principali (condizioni quadro, attività di innovazione, investimenti e impatti).

Allo stesso modo, lo Sport Innovation Index mira a determinare indicatori che descrivano la capacità di innovazione delle organizzazioni legate allo sport e il modo in cui le Pubbliche Amministrazioni influiscono sull’innovazione sportiva e collaborano con le organizzazioni sportive

In questi giorni, la partnership del progetto sta invitando i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in materia di sport alla compilazione di un questionario che permetterà di costruire uno strumento efficace per la misurazione dell’innovazione sportiva.

Il sondaggio è anonimo e richiede pochi minuti di tempo, ma è fondamentale per lo sviluppo dell’indice e del progetto. La scadenza per la compilazione è fissata per il prossimo 24 giugno.