La Conferenza Stato Città ed Autonomie locali ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri di riparto dei 100 milioni del Fondo per l’assistenza all’autonomia e della comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2023 (consulta

La principale novità riguarda il monitoraggio: i Comuni dovranno compilare nel 2024 una scheda di monitoraggio e di rendicontazione relativa ai contributi ricevuti nel 2023, ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio. In questo modo sarà possibile arrivare a definire gli obiettivi e le relative risorse necessarie per gli Enti Territoriali impegnati a fornire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità sulla base delle reali necessità dei territori. Non vi sarà invece alcun monitoraggio sulle risorse ricevute nel 2022.

ANCI ha condiviso in sede tecnica la richiesta che, in caso di mancata compilazione delle schede di rendicontazione e di monitoraggio nel termine assegnato, coerentemente con il recente pronunciamento della Corte Costituzionale, il Governo non ricorra a misure economiche penalizzanti per gli Enti e per gli utenti, bensì si riservi di attivare il potere sostitutivo di compilazione delle schede, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.