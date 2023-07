Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha pubblicato le seguenti circolari sull’erogazione di contributi per la valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni:

Circolare DAIT n. 88 del 25 luglio 2023 – Erogazione a favore dei soggetti attuatori beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 139 e ss. (c.d. “Medie Opere”) confluiti nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni;

Circolare DAIT n. 89 del 25 luglio 2023– Erogazione a favore dei soggetti attuatori beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e ss. (c.d. “Piccole Opere”) confluiti nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni;

Circolare DAIT n. 90 del 25 luglio 2023– Erogazione a favore dei soggetti attuatori beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 139 e ss. (c.d. “Medie Opere”) confluiti nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni.

Nello specifico, per quanto riguarda le medie opere, la circolare n. 88 informa che il Dipartimento ha provveduto a somministrate la somma di 206.180.669,15 euro per un totale di 1555 enti e 1461 opere finanziate. Viene, inoltre, ricordato che, a seguito dell’erogazione dell’acconto, nella misura del 20% del contributo concesso entro il prossimo 14 settembre, i soggetti attuatori sono tenuti all’alimentazione dei dati di monitoraggio sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Sempre in riguardo alle medie opere, la circolare n. 90 stabilisce che si possa erogare, in aggiunta alla prima quota pari al 20% del contributo concesso, un’ulteriore anticipazione del 10%. Infatti, il Dipartimento ha provveduto ad erogare a favore degli Enti assegnatari del contributo con Decreto del 23 febbraio 2021 che abbiano in precedenza ottenuto l’acconto del 20% e avviato le procedure di affidamento lavori nei termini stabiliti dalla normativa, risorse pari ad euro 152.081.986,98 per 1.502 Enti.

Per le piccole opere, invece, la circolare n. 89 riporta che il medesimo dipartimento di cui sopra, ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50% del contributo concesso, risorse pari a 32.941.310,17 euro per 1048 enti. Inoltre, è possibile consultare l’elenco delle opere e degli enti assegnatari delle risorse.