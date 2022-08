In Italia vengono abbandonati ogni anno 80.000 gatti e 50.000 cani. Numeri preoccupanti, ancor più in estate quando il fenomeno conosce il suo picco. Ad oggi il numero di cani e gatti in attesa di adozione ospitati in canili e rifugi ammonta a circa 250.000 esemplari. Questo senza tenere conto del numero degli animali che vivono fuori delle strutture, mentre si segnala un pericoloso aumento dei randagi che possono rappresentare un problema sia per la sicurezza sia per l’igiene pubblica.

Della questione si occupano da tempo amministratori, operatori della sanità pubblica, rappresentanti del mondo agricolo e della protezione ambientale, nonchè le organizzazioni naturalistiche. In quest’ottica ANCI Piemonte ha deciso di patrocinare Empethy, la piattaforma digitale fondata da Lorenza Silvestri e Annamaria Barbaro con lo scopo di promuovere le adozioni consapevoli di cani e gatti.

Si tratta di un vero e proprio motore di ricerca che facilita l’adozione mettendo i cittadini in contatto con associazioni e rifugi di tutta Italia. Lo scopo è quello di rendere più accessibile il mondo delle adozioni, considerato che ad oggi soltanto un italinao su cinque decide di adottare un animale d’affezione. Una recente indagine evidenzia una scarsa consapevolezza circa l’esistenza di associazioni a cui rivolgersi per l’adozione di animali. Difficoltoso reperire le strutture o l’animale desiderato, nonostante l’esistenza di internet. E cossì, per ovviare a questo problema, è nata Empethy, piattaforma che annovera già tra gli iscritti oltre 400 associazioni\canili\rifugi e raccoglie circa 3000 appelli di adozione.

Attualmente, il team di Empethy sta selezionando una serie di Comuni per un progetto-pilota in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, con l’obiettivo di combattere il randagismo e ottimizzare la gestione del fenomeno nelle nostre città-

Diversi i Comuni italiani che hanno già deciso di avvalersi del servizio di intermediazione offerto da Empethy per la promozione degli appelli di adozione.

Il progetto Empethy consente ad amministratori locali e cittadini di:

contribuire alla crescita di un progetto ad alto impatto sociale;

migliorare la comunicazione e lo scambio di dati con le strutture sovvenzionate;

ottimizzare i costi di mantenimento degli animali presso canili, gattili e rifugi;

contribuire alla creazione di un’unica anagrafe canina a livello nazionale.

Per avere maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile contattare il numero 333/78.92.036 oppure scrivere a info@empethy.it.

EMPETHY | GUARDA IL VIDEO