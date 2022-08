Prorogato al prossimo 9 settembre il termine per la presentazione delle istanze relative al “Progetto otto per mille – annualità 2017 – Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali inerenti interventi straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di inserimento abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale”.

Finora le domande pervenute sono state poche e così il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, originariamente fissato alle ore 17 dello scorso 21 giugno ed esteso poi al 22 agosto, è stato ulteriormente differito alle ore 17 del prossimo 9 settembre.