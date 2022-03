La biodiversità e la salvaguardia dei pronubi sono al centro del progetto “Oasi fiorite per la Biodiversità”, al quale ANCI Piemonte offre il proprio patrocinio.

Il progetto, promosso dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Agrion, è stato presentato nelle scorse ore a Torino e prevede il coordinamento e il supporto di iniziative volte a favorire la conservazione dell’ecosistema e il processo di impollinazione da parte degli insetti, incentivando la coltivazione e lo sviluppo di superfici ricche di fioriture.

Grazie al progetto, il Piemonte diventa la prima Regione a dotarsi di un “Comitato Tecnico-Scientifico per la Biodiversità”, con l’obiettivo di realizzare nuove progettualità legate alla tutela dei pronubi e dell’ambiente circostante.

L’impollinazione è uno dei processi-chiave nella riproduzione delle piante selvatiche e delle colture. Il forte impatto dei cambiamenti climatici, assieme ad altri fattori ambientali negativi, rischia di compromettere in modo irreversibile la sopravvivenza degli insetti e del loro stesso habitat.

Per salvaguardare la vita dei pronubi, tra cui le api domestiche, è necessario ristrutturare i territori e arricchire le aree urbane e gli ambienti agricoli di spazi fioriti in grado di preservare la biodiversità, nel pieno rispetto degli obiettivi dell’agenda ONU 2030. Un tema caro non solo alle filiere agricole ma anche ai Comuni, coinvolti nel progetto delle oasi fiorite assieme a istituzioni, organizzazioni agricole, associazioni e fondazioni bancarie. Tanto per citare un esempio, sono già 198 i Comuni della provincia di Cuneo che hanno aderito al progetto API+ di Fondazione CRC che offre un contributo per la creazione di spazi fioriti per le api e per gli altri insetti impollinatori. A breve, con il supporto di Agrion, partiranno le attività di semina per dare vita alle oasi fiorite.

E questo è soltanto l’inizio: l’obiettivo è quello di estendere l’iniziativa ad altri territori. Aderisci anche tu al progetto “Oasi fiorite per la biodiversità”.

Per ulteriori informazioni CLICCA QUI