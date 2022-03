Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Sostegni ter (DL n. 4/2022) è legge.

Il decreto, arricchito in sede di discussione parlamentare introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid.

Tra i provvedimenti la riapertura dei termini per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio, la possibilità di annullare anche ai fini civilistici la rivalutazione o il riallineamento di marchi o avviamenti, l’ampliamento dei settori ammessi alla Cassa integrazione scontata e la conferma fino al 31 dicembre 2022 del regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.

Diventa definitiva, inoltre, la proroga al 29 aprile del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020.

Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura, in materia di sport e relativamente al Piano di transizione 4.0.