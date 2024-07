Il network radiotelevisivo australiano SBS ha intervistato il vicepresidente di ANCI Piemonte, Ignazio Stefano Zanetta, per parlare dei numerosi progetti di cooperazione internazionale realizzati dall’associazione.

In un’ampia intervista radiofonica con la giornalista Jolanda Pupillo, il vicepresidente Zanetta ha fatto il punto sulle attività dell’ANCI sottolineando l’importanza fondamentale della collaborazione con i Comuni piemontesi per il successo delle iniziative. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai progetti che l’ANCI Piemonte ha realizzato in questi anni in Benin.

Peraltro, proprio in questi giorni, la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno presentato il nuovo bando regionale che stanzia 335 mila euro per finanziare gli investimenti interventi degli enti locali piemontesi nell’Africa sub-sahariana (leggi il comunicato stampa).

Da oltre 45 anni, il network SBS (Special Broadcasting Service) produce servizi radiotelevisivi in 68 lingue diffusi in tutta l’Australia con lo scopo di informare, educare e divertire il pubblico, favorendo la riflessione sull’importanza della società multiculturale.