“Le donne e gli uomini della polizia locale devono avere lo stesso riconoscimento, in tutti i sensi, delle altre forze di polizia perché partecipano a pieno alla sicurezza dei nostri territori, ed anche in questa epoca di Covid, sono sempre in prima linea”. Lo afferma Luigi de Magistris, delegato ANCI alla Sicurezza e alla legalità.

Primo cittadino di Napoli per due mandati consecutivi dal 2011, de Magistris si occupa di Sicurezza e legalità per l’ANCI dal 2015. Mettendo a frutto la sua esperienza di magistrato in prima linea con inchieste riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, de Magistris rilancia anche una proposta avanzata dall’ANCI: “Il fondo per la solidarietà, la sicurezza e il sostegno agli amministratori locali minacciati dalle organizzazioni criminali, un tema di cui – evidenzia – si parla molto poco”.

Ma il delegato ANCI traccia un bilancio anche dei risultati raggiunti in questi anni: “Il ruolo sempre più rilevante delle città e dei cittadini nella costruzione della sicurezza urbana intesa come partecipazione ai processi di sicurezza; la presenza nei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e più poteri di ordinanza, che non devono essere intesi in maniera restrittiva ma espansiva di diritti e di opportunità per le nostre comunità”.