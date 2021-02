La Regione Piemonte si candida a diventare “European Region of Sport” per l’anno 2022.

Il riconoscimento viene assegnato da ACES Europe (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) ai territori che si sono distinti in politiche strutturali per favorire lo sport come strumento per migliorare la qualità della vita.

Il percorso per ottenere il riconoscimento richiede un importante sforzo da parte di tutte le Istituzioni e prevede il coinvolgimento dei Comuni per la stesura di un ricco calendario di manifestazioni ed eventi sportivi che si articoli lungo tutto l’anno 2022.

Nelle prossime settimane, la Regione predisporrà un bando con la collaborazione dell’ANCI e delle associazioni sportive del territorio. I Comuni interessati all’iniziativa sono pregati di manifestare fin d’ora il proprio interesse compilando il form disponibile A QUESTO LINK.

Intanto il vicepresidente di ANCI Piemonte delegato al turismo e allo sport, Paolo Marchioni, lancia un appello ai Sindaci del territorio.