Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. Come richiesto dall’ANCI, il DPCM prevede che, a decorrere dal 15 febbraio sia consentito effettuare le prove selettive delle procedure concorsuali anche in presenza, con un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova.

Il protocollo, validato dal Comitato tecnico scientifico, fornisce alle amministrazioni pubbliche le indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove concorsuali, come prescritto dall’ultimo DPCM.