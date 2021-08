Il 24 e 25 settembre si svolgerà a Roma la XI Assemblea programmatica di ANCI Giovani, l’appuntamento annuale più importante per la Consulta dei Giovani amministratori under 35 di ANCI (scarica il save the date).

Il Next Generation EU prevede, in una prima fase, che solo l’1% dei 209 miliardi sia destinato a finanziare politiche dedicate ai giovani.

La rete degli oltre 20.000 amministratori italiani under 35 appartenenti ad ANCI Giovani intende portare il proprio contributo per orientare sin da subito gli investimenti del governo sui giovani.

In particolare, i dati relativi alla disoccupazione giovanile confermano il difficile rapporto tra giovani e mercato del lavoro. Sarà necessario intervenire in maniera importante per garantire un proficuo percorso di orientamento nella transizione tra studio e lavoro, una maggiore flessibilità lavorativa e un sostegno adeguato all’imprenditoria giovanile e alle assunzioni di under 35.

Tra i temi che animeranno l’Assemblea vi sono la mobilità green, l’agricoltura, la transizione digitale ed ecologica e le comunità energetiche.

L’Assemblea sarà un’importante occasione di confronto per portare la voce dei giovani alla ribalta nazionale e per dare loro spazio: si tratta infatti dell target che ha più risentito degli effetti della pandemia. Nel corso dell’Assemblea si cercherà di rappresentare il loro mondo, con una prima fase di ascolto che ci racconterà le difficoltà attraversate in quest’ultimo anno, e una successiva fase propositiva in cui saranno illustrate azioni e idee concrete elaborate dai giovani per i giovani.

Tra i temi di questa assemblea ci saranno lo sport, inteso come “collettore” di coesione sociale e luogo di inclusione post pandemia, le comunità solidali, la disabilità in generale e le buone pratiche amministrative adottate dai Comuni.

Appuntamento il 24 e 25 settembre a Roma, nell’Auditorium della Conciliazione.

