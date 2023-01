Il prossimo 13 gennaio dalle ore 14:30 alle 17:30 nella sede nazionale dell’ANCI tornerà a riunirsi il Coordinamento nazionale ANCI Giovani.

Sarà una riunione “aperta”. Come spiega il coordinatore nazionale, Luca Baroncini: “In un’ottica più complessiva di allargare e favorire la partecipazione di tutti i giovani amministratori italiani alla vita di ANCI, si è pensato di organizzare un momento di confronto aperto a tutti i componenti dei Coordinamenti regionali e amministratori comunale under 35 interessati a partecipare, per condividere e riflettere insieme sulle priorità e sulle proposte per ciascuno dei temi individuati (inclusione, lavoro, sostenibilità) per la prossima assemblea nazionale di Treviso”.

Per la riunione del 13 gennaio sono previsti tre tavoli di brain-storming, a cura dei coordinatori regionali di ANCI Giovani, da cui emergeranno gli output per i panel dell’assemblea nazionale, che si terrà a fine marzo.

Per ragioni organizzative è obbligatorio confermare la propria partecipazione all’evento entro il 10 gennaio 2023 e indicare possibilmente la preferenza della tematica su cui lavorare, inviando una mail a perpignani@anci.it.

Nel caso si raggiungesse la capienza massima consentita nelle sale messe a disposizione da ANCI nazionale, sara possibile seguire i lavori da remoto.