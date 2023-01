Il nuovo bando “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal” si propone di finanziare i progetti delle autorità locali piemontesi e sarde, impegnate nella cooperazione allo sviluppo in tema di politiche e servizi locali per giovani e donne in Senegal. Il bando, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, si inserisce nell’ambito del Progetto “Reti al lavoro – Percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal” che ha come capofila la Regione Piemonte e vede coinvolte diverse istituzioni in Italia e in Senegal, oltre a enti del terzo settore e associazioni che uniscono le proprie forze per contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo, supportando le Autorità Locali senegalesi nella definizione di strategie volte a offrire maggiori opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro dignitoso per giovani e donne.

Gli obiettivi del bando sono quelli di:

promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali;

dei contesti territoriali identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali; ridurre la povertà , le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare;

, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare; facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi, sarde e senegalesi , anche attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi;

, anche attraverso la stipula di nuovi accordi di collaborazione o il rinnovo di accordi pregressi; migliorare la reciproca percezione dei territori , favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori;

, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori; attivare/favorire momenti di scambio, riflessione e confronto sugli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Le risorse complessive messe a disposizione dal bando ammontano a 360.000,00 euro. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 15 marzo 2023. Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle domande, consulta il testo completo del bando a A QUESTO LINK.