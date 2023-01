“In questi mesi abbiamo accompagnato Comuni e Città metropolitane alla partecipazione dei vari avvisi e misure del PNRR. Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto finora nonostante le molteplici criticità che abbiamo affrontato. Il webinar di oggi, in collaborazione con il MEF, dimostra la necessità di lavorare in sinergia per raggiungere l’obiettivo finale gestendo flessibilmente i problemi che possono presentarsi”.

Lo ha detto il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, intervenendo in apertura insieme alla vicesegretaria generale ANCI Stefania Dota.

“Per i Comuni il 2023 – ha proseguito Nicotra – sarà un anno importante per la molteplicità di misure di cui sono beneficiari e per l’attuazione dei progetti. Anche il primo semestre del 2024 sarà centrale per avviare le procedure di gare e tutto l’iter previsto dalla normativa sugli appalti. Come ANCI abbiamo cercato di rendere più accessibili alcune scadenze, per questo è fondamentale una interlocuzione costante con il governo a cui abbiamo proposto ulteriori semplificazioni per garantire la celerità e rapidità nell’attuazione delle misure destinate ai Comuni”.

il webinar ANCI-MEF ha visto la partecipazione di oltre 1300 iscritti e gli interventi di Nunzia Vecchione, ispettore generale IGAE – Ministero Economia e Finanze, Simona Puglisi dirigente IGAE – Ministero Economia e Finanze e Sonia Caffù, dirigente IGEPA – Ministero Economia e Finanze.