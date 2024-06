Lo stato di attuazione del PNRR di Comuni e Città e le proposte per una sua velocizzazione sono stati i temi al centro dell’incontro con una delegazione della Commissione Europea al quale hanno partecipato l’ANCI, i rappresentanti delle Regioni e l’UPI. A guidare la delegazione UE, la direttrice generale della Task Force del Recovery, Celine Gauer.

L’incontro si è svolto presso la Presidenza del Consiglio nell’ambito delle missioni che periodicamente la Commissione UE compie presso gli stati membri per verificare l’attuazione dei piani nazionali.

Nel corso dell’incontro il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, ha evidenziato la valutazione positiva sullo stato di attuazione del PNRR, che vede i Comuni e le Città rispettare i tempi di aggiudicazione dei lavori e apertura dei cantieri. Una valutazione positiva che riguarda anche gli esiti della riprogrammazione del Piano, a seguito della quale il finanziamento resta assicurato per tutti i progetti dei Comuni, come richiesto dall’ANCI. “Resta l’esigenza di semplificare il sistema di rendicontazione e controllo dei progetti per evitare rallentamenti nei pagamenti ai Comuni in questa fase cruciale”, ha concluso Nicotra