Nella sede di ANCI Liguria è stato presentato ufficialmente il bando Next Generation WE II della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Un centinaio gli amministratori locali che hanno partecipato ,in presenza e da remoto, all’evento formativo organizzato dalle ANCI di Piemonte e Liguria, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, per illustrare le opportunità del nuovo bando, con particolare riferimento ai progetti sociali.

Come ha ricordato Claudia Traina, programme officer Obiettivo Pianeta – Fondazione Compagnia di San Paolo: “Il bando si propone di gestire in modo efficiente ed efficace le risorse intercettate, oltre a consolidare la struttura degli enti locali ed attivare consulenze esterne. Obiettivo del bando Next Generation WE è quello di creare un portfolio di progetti che abbiano un impatto sul territorio e induca benefici sulla popolazione locale, oltre a generare un effetto leva, vale a dire un ritorno economico per gli enti locali in gran parte superiore al contributo economico erogato dalla Compagnia”.

Nel corso dell’evento, per ANCI Piemonte sono intervenuti il vicepresidente Pier Sandro Cassulo e la responsabile dell’ufficio progetti europei Elena Ciarlo. Per Anci Liguria è intervenuto il vicedirettore Luca Petralia, segretario di Federsanità ANCI Liguria.

“Giornate come quella odierna – hanno evidenziato i relatori nei vari interventi – sono importanti per la messa a terra del PNRR sui territori. Fondamentale ribadire la strategicità dell’integrazione reale dei servizi assistenziali, sociali e sanitari centrati sulla promozione della salute partendo dal benessere delle comunità”.