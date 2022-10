“I 50 miliardi di euro stanziati dal PNRR per la transizione ecologica e digitale evidenziano il ruolo centrale della PA nei processi di trasformazione che investiranno i Comuni nei prossimi anni. Eppure ci sono criticità enormi che investono soprattutto i piccoli Comuni, che faticano a mettere in campo progetti di lungo periodo. Un dato preoccupante che ci pone di fronte a una duplice sfida: da un lato, rafforzare il sistema pubblico e costruire nuova capacità istituzionale e, dall’altro, ripensare alle relazioni tra gli Enti con l’obiettivo di contribuire alla semplificazione delle procedure e rendere più efficace gestione la della cosa pubblica”.

Così il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, ospite del Festival Digitale Popolare svoltosi a Torino.

Oltre 2.000 le presenze alla prima edizione dell’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Italia Digitale, con il patrocinio di numerosi enti e associazioni, tra cui l’ANCI regionale.

L’evento ha portato a riflettere sulle opportunità del digitale, a partire dalla vita del singolo cittadino, passando per imprese e pubblica amministrazione e anche di affrontarne i rischi e le storture. Più di 100 i relatori coinvolti nel confronto sui temi più diversi tra cui PA, sanità, scuola, sport, diritti, mobilità, podcast, satira, gaming, lavoro, economia, comunicazione e informazione.

Tra gli ospiti di questa prima edizione Claudio Marchisio, La Rappresentante di Lista, Giorgio Chiellini, Makkox, Sara Gama, Cristiana Capotondi, Francesco Giorgino, Roberto Giacobbo, Santo Versace, Mario Calabresi, Agnese Pini, Luca Argentero e Paolo Ruffini.

“Siamo molto soddisfatti, è stato un successo, una risposta straordinaria da parte della città, dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese nazionali e locali – ha dichiarato il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo -. Tre giorni ricchi di partecipazione, approfondimenti, divulgazione per un digitale semplice, concreto, sicuro, equo e alla portata di tutti. Un grande grazie alle tante persone che hanno lavorato per il Festival e ai tanti partner e ospiti che hanno sostenuto l’evento e portato contenuti per una cultura digitale sempre più matura e popolare. E ora siamo già al lavoro per la prossima edizione”.

“In questo particolare momento storico – conclude il vicepresidente Pianetta – le risorse del PNRR offrono opportunità di crescita uniche. Delle 6 missioni del Piano, quelle relative alla “Digitalizzazione e l’innovazione” e alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” sono le più interessanti per il sistema degli Enti locali. Si tratta di una sfida che non possiamo assolutamente perdere, anche alla luce dei cambiamenti in atto che impongono di ripensare modelli e stili di vita”.