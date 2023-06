“È un grande onore celebrare per la prima volta qui in Benin la Festa della Repubblica Italiana”.

Così l’ambasciatore Stefano De Leo, rivolgendosi al Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri del Bénin, durante la cerimonia di celebrazione del 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana ospitata a Cotonou, in occasione della visita della delegazione di ANCI Piemonte, impegnata in una missione umanitaria nei Paesi dell’area ACAL (litorale atlantico beninese).

L’ambasciatore De Leo ha evidenziato la crescita della presenza italiana in Bénin sottolinenando come: “La candidatura di Roma all’Expo 2030 testimonia la volontà italiana di offrire una piattaforma mondiale per ricercare, insieme al Bénin e a tutta la comunità internazionale, soluzioni, idee e strategie nei settori dei cambiamenti climatici, dell’esportazione delle risorse, dello sviluppo urbano sostenibile e dei flussi migratori”.

Infine, nel ringraziare ANCI Piemonte per il lavoro svolto nel Paese dell’Africa sub-sahariana l’ambasciatore italiano in Bénin e Nigeria ha voluto rimarcare il grande valore dei progetti di cooperazione decentrata che l’ANCI Piemonte sta portando avanti, in questa parte di Africa, con il sostegno fattivo della Regione Piemonte (leggi il comunicato stampa integrale).