A partire dal prossimo 1° luglio appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, sarà consentito solo agli enti che saranno qualificati per farlo, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite, alla professionalità dimostrata. Le stazioni appaltanti che non si sono iscritte alla qualificazione (iscrizione che è immediatamente operativa, senza bisogno di attendere alcun nulla osta) non potranno ottenere il rilascio del CIG (codice identificativo gara).

Lo fa sapere l’ANAC in una nota (leggi il comunicato integrale).

Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi sul sito di ANAC è disponibile il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (iscrizione immediatamente operativa, senza bisogno di alcun nulla osta).

Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, ANAC ha predisposto uno schema di FAQ e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.