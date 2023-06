“C’è grandissima partecipazione. Tanti saranno i sindaci e già dodici i ministri che interverranno, così come saranno presenti tutti i ministeri interessati dalle misure del PNRR. A loro chiederemo più celerità nell’assumere le decisioni necessarie per andare avanti nei processi”. Così il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, in un passaggio della videointervista che annuncia la seconda edizione di ‘Missione Italia’, l’evento ANCI dedicato al PNRR nei Comuni e nelle città che si svolgerà al Centro Congressi ‘La Nuvola’ di Roma i prossimi 5 e 6 luglio.

“Per velocizzare – prosegue Nicotra – serve anche una maggiore spinta politica sul livello tecnico perché come vengono censurati i Comuni per alcuni ritardi di settimane, in altri casi attendiamo anche mesi la soluzione di un problema e questo non è accettabile. Forniamo quotidianamente – ricorda ancora Nicotra – un report sul sito ANCI che ci dice come il bilancio sia soddisfacente in base a dati oggettivi. Non ci sono ritardi, come testimoniato dal report consegnato in sede di audizione alla Commissione Europea e poi alla Corte dei Conti e al ministro Fitto, in cui si prende atto che i Comuni stanno facendo bene la propria parte”.

“Rispetto allo scorso anno – continua il segretario generale dell’ANCI – siamo nella fase in cui si aggiudicano le gare, i progetti prendono forma e si iniziano ad aprire i cantieri. Questo evento – aggiunge il segretario generale Nicotra – è anche di servizio perché ANCI è la casa dei sindaci e dei Comuni ed è importante fare il punto sullo stato di attuazione delle misure PNRR con il Governo e i sindaci dei Comuni beneficiari. Ed è anche un mondo per incontrare le imprese, essenziali nella realizzazione delle infrastrutture, ricordando che la partita che riguarda i Comuni e le Città metropolitane cuba circa 40 miliardi di euro”.

“Missione Italia – conclude Nicotra – sarà, inoltre, il modo di testimoniare il grande lavoro che stiamo facendo sul tema del PNRR. Stare insieme significa condividere questa straordinaria opportunità e condividere i problemi, dandosi forza a vicenda per risolverli”.