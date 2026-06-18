“ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa itinerante nata per offrire supporto e risposte concrete su temi strategici per il sistema dei Comuni farà tappa a Biella il prossimo 2 luglio, con un evento dal titolo “Le De.Co.: Identità, Valore e Sviluppo Locale”.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Sala Biellese (BI), si terrà a Biella nella Palazzina della Biblioteca di Città Studi (Sala Bianca), in Corso Giuseppe Pella 2/B, a partire dalle ore 17.

Al centro dell’incontro la valorizzazione di patrimonio e ricchezze del territorio: oltre ad essere un marchio di garanzia per la salvaguardia delle tradizioni artigianali e agroalimentari, le Denominazioni Comunali rappresentano infatti un potente volano di marketing e di sviluppo economico per le nostre comunità.

Come per ogni tappa della rassegna, l’incontro costituirà un momento fondamentale di informazione, ascolto e confronto operativo tra i vertici dell’associazione regionale e gli amministratori del territorio.

La partecipazione è completamente gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione attraverso il modulo disponibile A QUESTO LINK.