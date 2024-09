Le politiche per il welfare e il ruolo centrale dei Comuni saranno al centro della tappa di “ANCI Piemonte Incontra”, che si svolgerà il prossimo 18 settembre a Moncalieri, in provincia di Torino.

Relatrice dell’incontro sarà Mara Begheldo, segretaria della Consulta Politiche del Welfare, Immigrazione, Edilizia sociale di ANCI Piemonte. Parteciperà all’evento il vicepresidente ANCI delegato alla materia, Vincenzo Andrea Camarda.

Si tratta di una tematica di grande importanza per il sistema degli enti locali e per l’ANCI regionale, che da anni ha attivato una propria Consulta dedicata in grado di raccogliere le istanze dei territori e di formulare proposte e pareri da sottoporre agli organi competenti, ad ogni livello. Appuntamento dunque mercoledì 18 settembre, dalle ore 17 alle 19, nella sala del Consiglio Comunale di Moncalieri, in Piazza Vittorio Emanuele II.

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.