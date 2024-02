Riprendono nel 2024 gli appuntamenti con “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa che offre supporto e risposte concrete su temi di stretta attualità per il sistema degli Enti locali.

L’iniziativa farà tappa a Chieri (TO) il prossimo 22 marzo per affrontare il tema delle “Comunità attive: azioni efficaci per la promozione di stili di vita e attivi per i cittadini di tutte le età”.

Gli incontri rappresentano un importante momento di informazione, discussione e confronto con gli amministratori del territorio.

Appuntamento dunque venerdì 22 marzo, dalle ore 17 alle 19, nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone, in Via Vittorio Emanuele II.

Il programma dell’evento prevede il saluto del sindaco Alessandro Sicchiero e del direttore generale dell’ASL TO5 Angelo Michele Pescarmona, l’intervento del vicepresidente di ANCI Piemonte Vincenzo Andrea Camarda. Seguiranno gli interventi tecnici del segretario della Consulta Politiche del Welfare, Immigrazione ed Edilizia sociale di ANCI Piemonte Mara Begheldo e di Monica Bonifetto del settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte.

Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile A QUESTO LINK.