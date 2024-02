Oltre 250 persone, in prevalenza funzionari degli enti locali della nostra regione, hanno partecipato all’incontro online dal titolo “Monitoraggio Piattaforma Crediti Commerciali: adempimenti 2024“, organizzato lo scorso 23 febbraio dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/MB – Direzione Generale Nord-Ovest con il supporto e la collaborazione dell’ANCI Piemonte.

L’iniziativa si è svolta con l’intento di supportare concretamente i Comuni e il personale degli uffici tecnici negli adempimenti previsti dal PNRR. La riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione costituisce, infatti, una delle riforme abilitanti del PNRR e prevede che, entro il primo trimestre 2025, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, così come stabilito peraltro dalla circolare RGS n. 1/2024 del Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione della Riforma 1.11 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Soddisfatto il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo. “L’evento organizzato con la Ragioneria Territoriale dello Stato – dichiara il sindaco di Occhieppo Superiore e presidente della Provincia di Biella – ha registrato un’adesione massiccia d parte dei nostri Comuni, che hanno partecipato con grande interesse ed attenzione. Quello della rendicontazione – continua Ramella – è un tema importante e, al tempo stesso, complesso. Del resto, le problematiche registrate con l’avvio della digitalizzazione degli appalti pubblici sono note a tutti e, dal momento che si avvicinano importanti scadenze, occorre non farsi trovare impreparati. La rendicontazione è un tema fondamentale, da cui dipende l’utilizzo delle risorse necessarie per consentire ai Comuni di non finire in apnea di cassa. Ben vengano dunque iniziative come questa”.