Si è parlato soprattutto di efficientamento energetico in occasione del primo appuntamento dell’anno di “ANCI Piemonte Incontra”, iniziativa itinerante nata per favorire il confronto e il dialogo con le amministrazioni locali.

L’evento si è svolto lo scorso 16 gennaio a Invorio, in provincia di Novara, con la collaborazione e gli interventi di Silvio De Nigris della Regione Piemonte, Diego Bertona di PA Energia ed Eleonora Egalini del GSE, la società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze che si occupa che si occupa di promuovere le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

Tanti i sindaci e gli amministratori che hanno partecipato all’incontro, aperto dai saluti del sindaco Flavio Pelizzoni e moderato dal direttore dell’ANCI regionale Marco Orlando.

Presenti per ANCI Piemonte il presidente Davide Gilardino e i vicepresidenti Ignazio Stefano Zanetta, Massimo Stilo e Stefano Costa.

GUARDA LE INTERVISTE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA