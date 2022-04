ANCI Piemonte tornerà ad incontrare i sindaci del territorio venerdì 22 aprile alle ore 17 a Basaluzzo, in provincia di Alessandria. Si tratta della seconda tappa di “ANCI Piemonte Incontra”, l’iniziativa volta ad offrire supporto e risposte concrete and amministratori e dipendenti pubblici su temi di stretta attualità per il sistema degli Enti locali.

In questi due anni, nonostante lo stop imposto dal Covid, ANCI Piemonte non ha mai smesso di ascoltare i sindaci e di dare voce alle istanze dei Comuni. Con la ripartenza delle attività in presenza, il comitato direttivo e lo staff di ANCI hanno deciso di incontrare personalmente i rappresentanti dei territori, in un tour che tocca tutte le 8 province del Piemonte.

Come in occasione dell’evento di lancio svoltosi a Strambino (TO), sarà possibile seguire l’incontro sia in presenza (posti disponibili limitati) sia in modalità telematica.

Appuntamento a Basaluzzo il 22 aprile dalle ore 17 alle ore 19. Ulteriori info su anci.piemonte.it/incontra.