“Ddl montagna e Green Comunity” saranno al centro dell’iniziativa promossa da ANCI Lombardia e ANCI Piemonte per sabato 30 aprile alle ore 15.30 presso il Polo Unimont di Edolo, in provincia di Brescia.

È dello scorso 8 febbraio l’incontro tra i rappresentanti di ANCI nazionale e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie. In quella occasione, l’ANCI aveva ribadito la propria disponibilità ad offrire il proprio contributo per la definizione della legge quadro sulla montagna. Obiettivo superare lo spopolamento, pensando ad iniziative di rilancio e di salvaguardia quali, ad esempio, una flat-tax per le situazioni più critiche.

