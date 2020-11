“È indispensabile potenziare i servizi di Polizia locale, tenuto conto del ruolo a questi assegnato dagli ultimi provvedimenti emergenziali”. Lo afferma il delegato al Personale e alle relazioni sindacali dell’ANCI, Jacopo Massaro.

“L’impatto economico e sociale di questa seconda ondata pandemica investe nuovamente i Comuni, che devono essere messi in condizione di rispondere con efficacia e tempestività In questi mesi abbiamo ripensato le nostre organizzazioni per fronteggiare una situazione senza precedenti e rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini.

“Perciò abbiamo chiesto al Governo – ricorda il delegato ANCI – misure urgenti per rafforzare gli organici comunali nei settori più esposti, ottenendo norme importanti, ad esempio rispetto al personale impiegato nei servizi educativi. Ora è indispensabile potenziare i servizi di Polizia locale, tenuto conto del ruolo a questi assegnato dagli ultimi provvedimenti emergenziali. La nostra proposta è molto chiara: prevedere una capacità assunzione aggiuntiva, distinta dal restante personale, per assumere agenti di polizia locale, e consentire ai Comuni di gestire in autonomia le proprie risorse per incrementare le prestazioni straordinarie del personale di vigilanza in questa delicata fase.

“Queste misure – conclude Massaro – sono apparse nella bozza governativa del Dl Ristori, ma poi sono state espunte. Chiediamo quindi che vengano reintrodotte nella conversione del decreto o nella prossima legge di Bilancio”.