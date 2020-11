ANCI Piemonte ha concesso il proprio patrocinio gratuito all’iniziativa “Città a sostegno di chi soffre di fibromialgia”, patologia cronica invalidante ancora non riconosciuta dallo Stato.

In questi mesi, i volontari del “Comitato Fibromialgici Uniti-Italia” hanno raccolto 62.000 firme e realizzato circa 300 eventi a supporto dei disegni di legge presentati in Parlamento per il riconoscimento della malattia da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con il relativo inserimento nei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

La fibromialgia affligge attualmente oltre tre milioni di persone in tutta Italia, in prevalenza donne di eta? adulta. La malattia – caratterizzata principalmente da rigidita?, reumatismi extra articolari e forte dolore muscolo-scheletrico diffuso – compromette in modo grave la qualita? della vita dei malati e dei loro familiari.

A causa del vasto quadro sintomatologico, che ne rende difficile la tempestiva individuazione clinica, la fibromialgia viene oggi chiamata “malattia invisibile”, appellativo rafforzato dal fatto che la patologia non e? ancora inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e non da? accesso alle cure gratuite del Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di superare tali criticità, nell’ultimo periodo, accanto alla petizione popolare, il “Comitato Fibromialgici Uniti-Italia” ha avviato un’importante interlocuzione con il ministero della Salute.

Visita il sito del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia.