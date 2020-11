I blocchi auto previsti per i prossimi giorni in Piemonte sono stati revocati. Lo ha annunciato, nelle scorse ore, il Presidente della Giunta regionale Alberto Cirio sulla sua pagina Facebook: “Ho appena firmato l’ordinanza – si legge in un post – che revoca i blocchi del traffico per la circolazione dei diesel euro 4 ed euro 5. Una decisione di buonsenso in un momento d’emergenza, già difficile da affrontare per ogni cittadino. Ringrazio il ministro dell’Ambiente Costa per aver condiviso questa scelta e il nostro assessore all’Ambiente Matteo Marnati per il prezioso lavoro che ha portato a questo risultato”.

“In un momento così delicato per la nostra regione, sia da un punto di vista sanitario che economico – ha aggiunto l’assessore Marnati – è passata la linea della Giunta di poter revocare i blocchi del traffico. Una giusta misura che, finché saremo in zona rossa o arancione, non aggraverà il disagio legato allo spostamento delle persone per motivi di lavoro e necessità. Tutelare la qualità dell’aria rimane una priorità dell’assessorato all’Ambiente con misure di contrasto all’inquinamento”.