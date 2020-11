Si è conclusa a Roma la prima XXXVII Assemblea annuale dell’ANCI, la prima esperienza digitale nella storia dell’associazione che ha visto sindaci, amministratori, istituzioni e aziende confrontarsi in streaming sui temi più rilevanti per il mondo dei Comuni. Un evento che ha dovuto tener conto dell’emergenza sanitaria in corso e che ha registrato numeri importanti, a cominciare dalle 15 ore di diretta trasmesse sul sito e sulla pagina Facebook di ANCI, oltre che sul sito di ANCI Comunicare per un totale di oltre 135 mila collegamenti.

Nutrito come al solito il parterre istituzionale con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella prima giornata e del Presidente del Consiglio in quella conclusiva. Quasi totalmente da remoto, si è registrata la partecipazione di 41 Sindaci relatori e sono intervenuti 14 Ministri, 6 testimonial e 15 relatori provenienti dal mondo delle imprese e delle istituzioni.

Nell’ambito della tre giorni dell’Assemblea sono stati 32 i webinar tematici, 9 i main sponsor e 29 i ‘supporter’ (19 sponsor, quattro special brand, cinque partners e un partner istituzionale).

Sul versante media, sono stati 30 i resoconti dei lavori pubblicati sul sito dell’Associazione, oltre 300 i tweet, i retweet e i post Instagram per un totale di 6200 visualizzazioni. Sulla pagina Facebook di ANCI sono state realizzate 13 dirette live.

Più di 100 i giornalisti accreditati che hanno seguito le dirette streaming, 136 i passaggi e i servizi solo sulle tv e le radio nazionali, oltre 750 i lanci di agenzia dedicati all’evento.