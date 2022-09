Approfondire gli strumenti attivi in ambito europeo per favorire l’inclusione all’interno delle comunità e delle città, anche attraverso la promozione e diffusione della pratica sportiva.

Questo il focus degli incontri e dei seminari tecnici che si sono tenuti a Bruxelles, in occasione dell’Anno europeo dei giovani, su iniziativa dell’ANCI e del Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’iniziativa, svoltasi gli scorsi 27 e 28 ottobre, hanno partecipato i componenti del Coordinamento Nazionale di ANCI Giovani, organo della Consulta ANCI che annovera circa 20 mila amministratori under 35 in tutta Italia. Presenti inoltre gli ambassador, giovani selezionati attraverso un bando del Dipartimento per le politiche giovanili e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani con l’obiettivo di incentivare la partecipazione democratica alla vita sociale e politica.

L’evento ha centrato l’attenzione sulla necessaria interlocuzione con le Istituzioni europee, in particolare con la Commissione europea, per fare il punto su quali sono gli strumenti e le opportunità che l’Europa mette a disposizione degli enti locali sui temi legati alla cultura e ai valori dello sport, oltre che per promuovere la crescita e l’inclusione sociale dei giovani. Nel corso degli incontri, i giovani hanno anche analizzato le esperienze di successo realizzate dai diversi Paesi europei.