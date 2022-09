Con una lettera firmata dal segretario generale Veronica Nicotra, l’ANCI ha chiesto un incontro al Ministero dell’Istruzione in merito al riparto del contributo annuale che il Ministero riconosce direttamente ai Comuni quale rimborso per la mensa del personale scolastico, anche in considerazione all’incremento delle risorse previste nella Legge di Bilancio 2021. Per il 2022 saranno disponibili circa 104 mln di euro.

L’obiettivo di ANCI è di trovare insieme al Ministero una modalità di riparto finalizzato ad allargare la platea dei fruitori effettivi, tenendo conto di tutte le classi sia di quelle funzionanti a tempo pieno che di quelle a tempo parziale con uno o più rientri settimanali, tra questi ad esempio gli insegnanti di sostegno.