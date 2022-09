Sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomia è disponibile la graduatoria complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento relative all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Contestualmente è stato pubblicato l’elenco delle proposte non ammesse a valutazione.

PNRR M2C1 Inv. 3.2 Green Communities, Avviso Pubblico “Green Communities”