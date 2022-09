Conto alla rovescia per la seconda edizione di “City Vision: gli Stati Generali delle città intelligenti” in programma martedì 25 ottobre, dalle ore 9 alle 18, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova.

L’incontro, organizzato da Blum e Fiera di Padova con il patrocinio di ANCI, si propone di facilitare lo scambio di esperienze, esigenze e soluzioni

per la trasformazione intelligente dei territori. Per l’occasione sindaci, assessori, rappresentanti della PA, imprenditori ed esperti si ritroveranno per discutere sul presente e sul futuro delle smart cities.

“È con gran piacere ed entusiasmo che promuoviamo, come Consulta Innovazione di ANCI Piemonte, l’opportunità di partecipare all’evento City Vision che si terrà nelle prossime settimane a Padova”, dice il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta. Occhi puntati, dunque, sui Comuni e sulle aziende che lavorano per una trasformazione territoriale equa, inclusiva e concreta. ”

Dopo l’appuntamento organizzato ad Ivrea lo scorso Giugno – afferma Pianetta – intendiamo proseguire nella diffusione di momenti rivolti alla transizione digitale, uno degli obiettivi fondamentali del PNRR, cogliendo spunti ed esperienze anche da altri territori.

L’intento è quello di dare una ulteriore occasione formativa ed informativa agli amministratori locali sui temi legati alla innovazione tecnologica, coinvolgendo in particolare quelle realtà che rischiano di essere sempre più marginali”.

ANCI Piemonte è da sempre attenta alla diffusione della cultura dell’innovazione e del cambiamento, attraverso la “Consulta Innovazione e Smart Cities” e grazie ad iniziative come il “Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo”, in grado di attribuire un riconoscimento formale alle istituzioni di prossimità che hanno saputo attuare progetti virtuosi.

Su iniziativa di ANCI Piemonte, i primi 10 amministratori che invieranno la propria manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento potranno pernottare gratuitamente in una confortevole struttura vicino al Centro Culturale Altinate San Gaetano, sede dei lavori, e potranno inoltre chiedere ad ANCI Piemonte il rimborso delle spese di viaggio fino a un massimo di 50,00 euro a persona.

Per inviare la propria manifestazione di interesse, occorre compilare l’apposito FORM entro le ore 12:00 del prossimo 10 ottobre.

Una volta compilato il modulo si riceveranno via e-mail le istruzioni per il pernottamento e per richiedere il riconoscimento del contributo a rimborso delle spese di viaggio documentate.

La segreteria di ANCI Piemonte è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai numeri 011/861.29.26 e 011/861.29.27 o all’indirizzo di posta elettronica eventi@anci.piemonte.it.