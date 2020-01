C’è tempo fino alle ore 20 del prossimo 31 gennaio per iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2019/2020. Le iscrizioni vanno effettuate on line sull’apposito portale del MIUR, utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.

Si ricorda che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto). Per i percorsi di istruzione degli adulti, con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

alle sezioni delle scuole dell’infanzia la cui domanda va presentata cartacea all’istituto prescelto. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bimbi che hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019 (hanno la precedenza rispetto agli altri). Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020;

al percorso di istruzione degli adulti per il quale con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni;

agli alunni/alunne e studenti/studentesse in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. Resta facoltativa l’adesione al sistema di iscrizione online per gli istituti paritari.

Una circolare del MIUR dello scorso 13 novembre contiene informazioni utili sulle iscrizioni di allievi/allieve con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni e alunne/studenti e studentesse con cittadinanza italiana; in particolare, la circolare ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; una funzione di sistema, infatti, consentirà la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che l’istituzione scolastica sostituirà, appena possibile, con il codice fiscale definitivo.

Inoltre, la circolare richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017 (disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci); in particolare, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione (art. 3, comma 1, L. 119/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Per altre informazioni sugli adempimenti, occorre consultare la circolare completa.

Il MIUR ricorda, infine, che è disponibile l’apposita app del portale “Scuola in Chiaro” che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.