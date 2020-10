Scadono il prossimo 9 ottobre i termini per la presentazione della domanda di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali.Si tratta delle anticipazioni previste dal “decreto Rilancio” per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti degli anni precedenti per le quali il “decreto Agosto” ha definito una finestra aggiuntiva per nuove richieste da parte degli enti locali.

Le anticipazioni consentono agli enti di accelerare il pagamento dei debiti pregressi e li mettono nelle condizioni di non dover sottrarre liquidità “corrente” al pagamento dei debiti di nuova formazione.

Gli enti locali hanno la possibilità di accedere fino a 10 miliardi di euro (vedi NOTA iFEL del 14 settembre 2020), con restituzione trentennale.

Va inoltre ricordato che le amministrazioni non in regola con i pagamenti saranno soggette all’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, che secondo le norme vigenti è tra in vigore dal 2021.

DOCUMENTI E LINK UTILI

Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere agli indirizzi di posta: info@fondazioneifel.it; pcc@fondazioneifel.it; siopeplus@fondazioneifel.it