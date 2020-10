Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della Salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza da Covid-19. Il decreto è stato ratificato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Entro il 15 ottobre è attesa l’adozione di un nuovo Dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio attualmente in vigore. L’obbligo di indossare la mascherina varrà “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita, in modo continuativo, la condizione di isolamento” da altre persone.

Prevista, inoltre, l’estensione dello smart working che resterà ove possibile la modalità di lavoro favorita dal Governo.

Il decreto approvato dal Cdm consente alle Regioni di varare norme più restrittive e – d’intesa col Ministero della Salute – anche norme ampliative.