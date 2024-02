In un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, l’ANAC ha fatto sapere che, rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2024, per le Stazioni Appaltanti che non abbiano provveduto ad accedere al sistema preposto, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro ANAC delle certificate, consultabile A QUESTO LINK.

Leggi il comunicato del presidente ANAC.