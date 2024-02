Dal 2022 il comitato torinese di A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte e la Consulta femminile regionale, ha lanciato la campagna “La Regione si Colora di Rosa – Insieme per la Prevenzione del Tumore al Seno”, offrendo gratuitamente palloncini rosa serigrafati con la scritta “La Prevenzione Salva la Vita” per decorare piazze e luoghi pubblici, in occasione dell’Ottobre Rosa. Alle varie iniziative hanno aderito finora numerosi Comuni di tutta la Regione, l’ANCI Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Rete Oncologica Piemonte e Valle D’Aosta e la Città della Salute e della Scienza di Torino.

In prossimità della Giornata Internazionale della Lotta contro i Tumori, A.N.D.O.S organizza un evento nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione il prossimo 5 Febbraio dalle ore 11 alle 13, nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte per fare il punto sulle numerose iniziative realizzate nel corso del 2023 e promuovere la Campagna di prevenzione dei tumori 2024. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza attraverso campagne di sensibilizzazione e di screening gratuito.

Durante l’evento sarà presentato lo spot di promozione dello screening mammografico: “Non restare dietro le quinte. La Vita è uno spettacolo”, ideato in collaborazione con la Rete Oncologica Piemontese e il Report di A.N.D.O.S. nazionale sui bisogni inespressi e le difficoltà che i pazienti oncologici incontrano quotidianamente.

ANCI Piemonte ha dato il proprio patrocinio alla Campagna di sensibilizzazione A.N.D.O.S. per il 2024. All’evento di lunedì 5 febbraio parteciperà il vicepresidente di ANCI Piemonte, Mauro Barisone.