Segnaliamo il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che contiene indicazioni per la presentazione delle istanze di qualificazione “a regime” da parte delle stazioni appaltanti già qualificate con “riserva”. Si ricorda, infatti, che dal 1° luglio 2024, scadrà la qualificazione “con riserva” operante per Province, Città Metropolitane, Comuni capoluogo di provincia, Regioni e stazioni appaltanti delle Unioni di Comuni. In particolare, le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno presentare l’istanza mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”.

A tal fine, l’ANAC rammenta che: