“É necessario creare un contesto di regole che mettano ancor di più i Comuni nelle condizioni di migliorare le performance sul versante degli investimenti. I Comuni restano i livelli di governo principali con le performance migliori: circa il 25% degli investimenti pubblici provengono dai Comuni con una percentuale largamente superiore rispetto agli altri livelli di governo.” Così il segretario generale ANCI, Veronica Nicotra, a seguito del seminario online su “La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 120/2020” cui hanno partecipato circa 500 tra dirigenti e funzionari di Comuni e Città Metropolitane.

“Quelle che i Comuni hanno a disposizione con la legislazione vigente – ha proseguito il Segretario generale – sono risorse importanti. Ricordiamo che per il 2021 sono previsti già circa 3 miliardi e mezzo da diverse norme per gli investimenti pubblici. Con il ‘Dl semplificazioni’ molte delle nostre richieste sono state recepite con grandi passi in avanti, ma servono regole chiare, finanziamenti stabili e duraturi nel tempo nonché diretti ai Comuni. I fondi che prevedono finanziamenti diretti infatti funzionano perfettamente e questo consentirà, accompagnato ad un recupero di competenze professionali e amministrative interne ai Comuni, una ripresa graduale, che già registriamo, ma ulteriore degli investimenti.”

“La disciplina derogatoria del decreto semplificazioni – ha affermato il vice segretario generale ANCI Stefania Dota nella sua relazione al Convegno – apre la strada ad una riforma del settore che serva da volano all’economia: l’ANCI fornirà tutto il supporto formativo ed informativo per rispondere al meglio al bisogno di attuazione delle nuove regole auspicando che servano proprio a questo, a definire un nuovo quadro ordinamentale in grado di sostenere gli investimenti e la capacità di spesa dei Comuni. Ringraziamo per questo tutti gli autorevoli relatori di questo Convegno che hanno arricchito il dibattito di spunti di riflessioni e documenti utili a tale obiettivo.”