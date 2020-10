Sarà la resilienza, intesa come capacità di affrontare e di superare l’emergenza, il filo conduttore della XXXVIII Assemblea ordinaria di ANCI Piemonte che si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 15:30.

Per la prima volta nella storia dell’associazione, l’assemblea regionale non si riunirà in presenza ma online, così come previsto dall’ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Si tratta di un fatto senza precedenti, segno di un momento storico difficile caratterizzato dall’incertezza e dal cambiamento. La XXXVIII assemblea di ANCI Piemonte costituirà dunque un importante momento di confronto per tutti i sindaci piemontesi. Sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto sulle attività messe in campo dall’ANCI a favore degli Enti locali e per illustrare le iniziative in cantiere.

Porteranno il loro saluto il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco.

A seguire sono previsti gli interventi del vicepresidente vicario di ANCI nazionale, Roberto Pella, e il segretario generale dell’associazione, Veronica Nicotra.

Quindi la relazione del presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro, e un dibattito con illustri relatori al quale prenderà parte la ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

In allegato, la locandina con il programma dell’assemblea.