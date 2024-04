L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa “Appuntamento in Giardino”, in programma sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’ANCI.

La manifestazione, pensata come un’autentica festa del giardino, è collegata all’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che coinvolge in contemporanea oltre 20 Paesi europei. L’obiettivo è quello di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: un’occasione per far conoscere giardini normalmente chiusi e per arricchire la fruibilità dei giardini regolarmente aperti introducendo eventi e attività pensate ad hoc.

Per informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di adesione è possibile consultare il sito dell’associazione APGI.

PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI A QUESTO LINK